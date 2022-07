Potrebbe essere la centrocampista giapponese Mana Mihashi il primo acquisto dell'Inter Women di Rita Guarino per la prossima stagione. Il pilastro del centrocampo del Sassuolo sta infatti trattando con la società nerazzurra sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno, come riferisce TuttoCalcioFemminile. Inter pronta a bruciare la Roma, che nei giorni scorsi si era fatta avanti per la nipponica.