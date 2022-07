"Dopo anni di giovanili di Inter sono contentissima di entrare in prima squadra, soprattutto in un anno così importante. Per me indossare questa maglia significa sacrificio e onore". Lo dice a Inter TV Chiara Robustellini, da poche ore ufficialmente un nuovo rinforzo dell'Inter Women di mister Guarino.

Cosa rappresenta per te l’Inter?

"Sia un punto di partenza che di arrivo. È grazie all’Inter che sono qui, sono cresciuta sia come calciatrice che come persona e ringrazierò sempre questa società. Essere qua adesso è un punto di arrivo ma anche di partenza".