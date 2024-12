Pomeriggio storico per il calcio femminile italiano: il derby di Milano, infatti, si è giocato per la prima volta a San Siro. Provocando emozioni forti ai protagonisti, compresa Laura Giuliani, portiere del Milan, che ha parlato così ai Rai Sport dopo la partita: "Questa cornice non è commentabile - le sue parole -. Nonostante non ci fossero tantissime persone, è stato davvero bellissimo. Una giornata indimenticabile. Mi auguro che sia la prima di tante non solo qui ma anche in altri stadi d'Italia. Spero che le persone possano incuriosirsi in qualcosa di nuovo e apra le proprie prospettive. Perché questa è una cosa che può portare tanto non solo a questo sport ma anche alla società italiana".

Commentando l'1-1 finale, Giuliani ha aggiunto: "È un peccato perché potevamo portare a casa i tre punti. Dati alla mano meritavamo almeno tre gol ma ci sono stati dei grandi interventi del loro portiere. Merito a lei e merito a noi che ci siamo ricompattati dopo la pausa nazionali".