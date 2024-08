A pochi giorni dall'inizio del campionato, Andrea Soncin, ct della Nazionale italiana femminile, ha ripreso la serie di incontri con i club di Serie A Femminile. Dopo aver fatto visita, nella giornata di giovedì 22, all'Inter, l'ex attaccante ha assistito all'amichevole tra il Como Women e la Fiorentina, due delle squadre che dal prossimo weekend saranno protagoniste del campionato.



Soncin ha incontrato il nuovo allenatore del Como, Stefano Sottili, e quello della Fiorentina, Sebastian De La Fuente, e nei prossimi giorni proseguirà il suo tour nei ritiri, in una stagione che porterà la Nazionale femminile a disputare la fase finale dell'Europeo, in programma nel luglio del 2025 in Svizzera.