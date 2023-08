E' già finito dopo la fase a gironi il Mondiale di calcio femminile per l'Italia di Milena Bertolini. Le azzurre hanno infatti perso 3-2 contro il Sudafrica nell'ultima gara del raggruppamento. Considerando il 2-0 della Svezia all'Argentina, sarebbe bastato un pareggio per passare il turno.

Tra le giocatrici in campo, l'unica nerazzurra è Francesca Durante, il portiere, che ha giocato tutta la gara. Azzurre avanti con Caruso su rigore al 12', venti minuti più tardi clamorosa autorete di Orsi che tenta un retropassaggio verso l'estremo difensore ma sbaglia e la mette in porta. Sorpasso Sudafrica nella ripresa con Magaia al 67', pari ancora di Caruso su azione da corner al 74' e 3-2 definitivo al 92' di Kgatlana.