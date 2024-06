L'Inter Under 17 di Alessio Mandelli si laurea campione d'Italia femminile di categoria. E lo fa al termine di una partita infinita giocata a Fermo contro la Juventus, vinta dalle nerazzurre per 2-1 nei tempi supplementari. Passano in vantaggio le bianconere con la rete di Santarella al 100esimo; il pareggio dell’Inter arriva due minuti dopo con il pallonetto di Giudici che sorprende la difesa bianconera. Nel secondo tempo supplementare, a sei minuti dalla fine arriva la conclusione vincente di Sasso dopo la traversa colpita dalla lunga distanza da Cavallaro che vuol dire Scudetto.