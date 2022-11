Primo impegno in Coppa Italia per l'Inter Women che fra pochi minuti scenderà in campo contro il Cesena. Queste le formazioni ufficiali:

CESENA: 40 Serafino; 3 Nano, 30 Pastore, 6 Carlini, 7 Casadei; 23 Costa, 8 Gidoni, 20 Salimbeni, 25 Iriguchi; 31 Ploner; 11 Galli.

In panchina: 1 Frigotto, 5 Bradau, 10 Costi, 14 Porcarelli, 17 Distefano, 21 Beleffi, 22 Cuciniello, 28 Zanni, 29 Amaduzzi.

Coach: Michele Ardito.