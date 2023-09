Dopo il buon esordio nel match contro la Sampdoria, Andrine Tomter, nuova giocatrice dell'Inter Women di Rita Guarino, parla ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida alla Fiorentina: "Partire bene è sempre importante, è stato un bene ottenere i tre punti contro la Sampdoria. Quando cominci la stagione non sai mai cosa ti devi aspettare. Vincere è stato bello, ma possiamo fare ancora meglio; siamo entusiaste per la prossima partita. Con la Fiorentina sarà una gara difficile, loro l'anno scorso hanno fatto molto bene. Dobbiamo fare meglio ma sappiamo di essere brave quando siamo in forma e siamo pronte a dimostrarlo".