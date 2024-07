"Sto bene, sono molto entusiasta di iniziare il terzo anno con l'Inter". Così Chiara Robustellini, parlando ai microfoni di Inter TV, nei giorni in cui le nerazzurre si stanno preparando, agli ordini del neo tecnico Gianpiero Piovani, in vista della nuova stagione.

Quanto contano questi giorni di lavoro per prepararsi al meglio?

"Sarà un mese tosto e duro, ma fondamentale per prepararci al meglio per un'annata impegnative. Siamo cariche".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Dal punto di vista personale, metto in campo il 100% per diventare sempre più forte. A livello di squadra, cercherò di dare tutto alle mie compagne".

Che stagione ti aspetti?

"Non ci sono squadre superiori o inferiori, sarà un campionato competitivo".