Nel post partita di Inter-Roma, mister Piovani si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare l'1-1 rimediato dalla squadra nerazzurra. "Sono molto felice per la prestazione di carattere delle ragazze. Rimontare la Roma non era facile, ma ci siamo riusciti. Sono state davvero molto brave le mie ragazze. Dobbiamo continuare su questa strada, possiamo toglierci tante soddisfazioni. Credo sia quella giusta", le sue parole.

"Siamo partiti molto bene, la Roma poi ha preso campo ed è andata in vantaggio fortunatamente. L'atteggiamento che mi è piaciuto è stato quello del secondo tempo, quando ho visto una squadra vogliosa di ribaltare il risultato - ha aggiunto -. Molto bello e gratificante, le ragazze hanno fatto una grande prestazione. Il Como? Per noi sono tutte finali"