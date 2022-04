“Una partita in cui abbiamo dimostrato per lunghi tratti della gara di giocarcela alla pari, mostrando anche un buon calcio. La prestazione c'è stata come in tutte e quattro le partite in cui abbiamo affrontato quest'anno la Juventus, quindi sono soddisfatta della prestazione ma un po' meno del risultato perché ci credevamo”. È il commento a Inter TV di Rita Guarino, allenatore dell’Inter Women, dopo il 3-1 incassato dalla Juventus.