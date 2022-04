Vittoria di carattere dell'Inter Women che si è imposta per 2-0 sulla Fiorentina grazie alla doppietta di Marta Pandini. Al termine dell'incontro, coach Rita Guarino ha analizzato la prestazione delle nerazzurre ai microfoni del Club: "La Fiorentina è una squadra forte, con diverse calciatrici che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento - le sue parole -. Non era semplice portarsi così velocemente in vantaggio e consolidare poi il risultato, tenendo botta poi anche ad alcune loro occasioni. Anche noi potevamo essere più ciniche e allungare di più e non rischiare nulla, ma complessivamente, anche se con qualche sbavatura tecnica, mi è piaciuta la partita soprattutto per l'atteggiamento delle ragazze."