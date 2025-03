C'è anche Beatrix Fördős tra le protagoniste del MatchDay Programme proposto dall'Inter nel giorno della sfida contro l'Udinese. La 23enne comincia la sua chiacchierata partendo da un'analisi della stagione dell'Inter Women fino a questo momento: "Fino alla poule scudetto abbiamo fatto molto bene. Certo, abbiamo perso alcuni punti importanti, ma abbiamo ottenuto molto di più rispetto agli ultimi anni. Tuttavia, non possiamo fermarci, dobbiamo continuare a spingere. Abbiamo costruito una squadra forte e competitiva, ma la parte più difficile arriva ora. Dobbiamo essere intelligenti e consapevoli che il nostro destino è nelle nostre mani per raggiungere l'obiettivo che desideriamo".

Quali sono i tuoi obiettivi personali e di squadra?

"Voglio imparare ogni giorno e dare il massimo in ogni allenamento per continuare a migliorare. Quando ho l’opportunità, voglio aiutare la squadra con il mio contributo. Come squadra, il nostro obiettivo è il campionato, quindi puntiamo ad arrivare tra le prime tre in classifica. Guardando la nostra posizione attuale, vogliamo arrivare il più in alto possibile. Penso di poter dire che il nostro obiettivo è chiudere tra le prime due".

Cosa significa per te indossare questa maglia?

"Mi sento parte di un club storico e di una grande famiglia. Sono orgogliosa e onorata di indossare questi colori e darò sempre il massimo per questa squadra".