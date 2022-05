Derby da dimenticare per l'Inter Women, che a Sesto San Giovanni viene travolta da un Milan praticamente perfetto che si impone per 3-0 in un match sostanzialmente a senso unico. Ad aprire le danze è Lindsey Thomas, che al 17esimo del primo tempo sblocca il match con un colpo di testa da pochi passi; nella ripresa, il Milan chiude i conti prima con Celeste Boureille che al 49esimo approfitta di un'uscita opinabile di Francesca Durante e appoggia in porta da zero metri, poi con Linda Tucceri Cimini che al 60esimo si inventa una punizione capolavoro che lascia sul posto Durante. L'unico scossone dell'Inter arriva a ridosso del 90esimo, col tiro di Ajara Njoya stoppato da un grande intervento di Laura Giuliani. Maurizio Ganz consuma la sua vendetta dopo la sconfitta dell'andata, a Rita Guarino e le sue ragazze non resta che leccarsi le ferite per una giornata decisamente storta.