Milan-Inter femminile si giocherà domenica 8 dicembre alle 14.30 per la prima volta nella cornice del Meazza. Solitamente le gare casalinghe delle rossonere si disputano al Vismara, ma il centro sportivo rossonero è sottoposto a lavori e ad una serie di scadenze burocratiche, come informa oggi Il Giorno, che impediscono la disputa.

Per lo stesso motivo non dovrebbe disputarsi al Vismara nemmeno la partita di mercoledì in Youth League contro la Stella Rossa.