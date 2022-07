Ieri, all'Old Trafford di Manchester, si è aperta ufficialmente la tredicesima edizione dell' Europeo femminile, che domenica alle 21, a Rotherham, vedrà debuttare l'Italia, attesa subito dalla difficile sfida con la Francia, l’avversario più ostico del Gruppo D che vede ai nastri di partenza anche Islanda e Belgio. Un esordio complicato che non spaventa, anzi motiva ancora di più la ct Milena Bertolini : "C’è entusiasmo, gioia e la giusta dose di spensieratezza - ha detto nella conferenza stampa organizzata nel quartier generale di Blackburn -. Partecipiamo a una competizione bellissima, le ragazze hanno voglia di giocare e di confrontarsi con le migliori. In Inghilterra siamo stati accolti nel migliore dei modi e sentiamo la vicinanza e il sostegno degli italiani, vogliamo ripagarli dando il massimo".

Rispetto al Mondiale francese tante cose sono cambiate, il movimento italiano è cresciuto in maniera esponenziale e le Azzurre devono quindi convivere con pressioni maggiori: "Sono molto orgogliosa del grande sviluppo del calcio femminile italiano – ha aggiunto la Ct, al suo primo Europeo sulla panchina dell’Italia. Osservare dall’interno il cambiamento degli ultimi anni è stato bellissimo. Ora tutte le Nazionali ci conoscono e sarà quindi necessario entrare in campo con maggiore convinzione, dovremo fare un ulteriore step rispetto al passato e non sarà affatto facile. Ma le insidie che troveremo lungo il nostro cammino non devono minare l’entusiasmo delle ragazze. Sono certa che si faranno trovare pronte".

In chiusura, Bertolini ha parlato anche della Francia: “Sono una grandissima squadra, una delle principali favorite alla vittoria finale insieme a Inghilterra e Spagna. L’affronteremo senza snaturare il nostro gioco, lavorando tutte insieme e cercando di esaltare il collettivo e la nostra tecnica".