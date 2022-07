Pesante disfatta per l’Italia Femminile all’esordio di Euro 2022. Le azzurre sono state infatti travolte con un netto 5-1 dalla Francia. Primo tempo da dimenticare per la squadra di Milena Bertolini, che si sono ritrovate subito sotto di cinque gol in virtù della tripletta di Geyoro e delle reti di Katoto e Cascarino. Nella ripresa arriva il gol della bandiera firmato da Piemonte. In campo nel secondo tempo la nerazzurra Flaminia Simonetti.