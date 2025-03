Derby rocambolesco all'Arena Civica, dove l'Inter Women passa in vantaggio tre volte e per tre volte, complici anche due autogol, viene rimontata dal Milan e non riesce a spezzare il sortilegio delle stracittadine di questa stagione. Arrivato ai microfoni di Inter TV dopo la partita, il tecnico Gianpiero Piovani prova ad analizzare lucidamente l'andamento di questa pazza partita: "Il risultato ci sta stretto, ma bisogna ragionare con freddezza ed entusiasmo, perché è arrivato un risultato positivo contro una squadra che forse al momento è la migliore, lo dicono i dati. Noi abbiamo avuto la possibilità di vincere ma non ci siamo riusciti, con il Milan abbiamo fatto tre pareggi e abbiamo perso dei punti. Andiamo avanti sulla strada intrapresa che è quella giusta, domenica abbiamo una mezza finale con la Fiorentina. La squadra c'è, ha creato tanto ma in questo momento subiamo gol alla minima occasione. Dovremo lavorare su questi dettagli che sono fondamentali. Mi è piaciuto il fatto che la squadra andasse ad aggredire in avanti, il Milan ha il miglior possesso palla nelle ripartenze da dietro, ma oggi l'abbiamo soffocato bene. Bisogna migliorare sull'attenzione, in questo manchiamo ultimamente e dobbiamo lavorare parecchio, ma continuando a fare quello che stiamo facendo nei nostri principi di gioco".

Piovani parla poi delle scelte tattiche: "Abbiamo adattato Milinkovic perché avevamo qualche problemino in mezzo al campo, poi l'abbiamo spostata dietro perché Magull e Bowen non erano al meglio. Il primo tempo è stato equilibrato, il secondo nettamente a favore nostro, ma accettiamo il risultato. L'importante è pensare a noi e non alle altre squadre, l'obiettivo è il terzo posto e bisogna muovere sempre la classifica, cosa che abbiamo fatto. La Fiorentina è dietro di 7 punti, loro faranno la partita della vita, cosa che dovremo fare anche noi: ci prepareremo nel migliore dei modi, ma non dobbiamo discostarci dalla prestazione di oggi che è stata importante, a rigiocare questa partita altre 10 volte probabilmente vinci in 8 occasioni”.