Attraverso i propri social, l’ex nerazzurra Roberta D’Adda ha commentato così lo storico passaggio del calcio femminile al professionismo: “Di calci ad un pallone durante la mia carriera ne ho tirati tantissimi. Ho sempre creduto nel nostro movimento e continuerò a farlo ed è per questo motivo che ho sempre lottato per poter migliorare le cose. Oggi finalmente quelle battaglie hanno un risultato che sa di vittoria! In bocca al lupo all’intero sistema di cui ancora ne faccio parte affinché il 1 luglio 2022 sia solo il punto di partenza. Finalmente PROFESSIONISTE!”.