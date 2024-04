Reduce dalla gioia personale in Nazionale, dove ha trovato il gol nella storica vittoria sui Paesi Bassi, Agnese Bonfantini parla così a Inter TV prima di Sassuolo-Inter: "Arrivo qui con tanto entusiasmo, sono state due partite toste -le sue parole -. Sono state due partite toste, nella seconda potevamo fare di più ma è ancora tutto aperto per la qualificazione. Sicuramente col Sassuolo sarà impegnativa, loro sono un'ottima squadra che verticalizza bene. Ci sarà bisogno di grande concentrazione".

L'Inter si sta esprimendo bene nella Poule Scudetto.

"Abbiamo fatto ottime gare all'inizio, vogliamo confermarci con il Sassuolo. Non sarà facile, ma secondo me stiamo molto bene come squadra. C'è empatia ed entusiasmo, secondo me riusciremo a portare a casa la vittoria".

Come arriva la squadra a questo appuntamento?

"Abbiamo avuto solo due giorni per preparare la partita, ma abbiamo lavorato bene. Dobbiamo mettere in campo ciò che sappiamo fare".