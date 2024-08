Prima intervista da calciatrice dell'Inter Women per Elisa Bartoli, arrivata dalla Roma alla corte di Gianpiero Piovani. Nelle parole rilasciate a Inter TV, l'ex capitana della Roma racconta le sue sensazioni per questo passaggio a Milano: "Dopo tanti anni nella Capitale, ho deciso di credere in un nuovo progetto. I primi giorni mi hanno dato un'ottima impressione, spero di poter togliermi e toglierci tante soddisfazioni".

Cosa rappresentano per te l'Inter e questa nuova opportunità di calcio e di vita?

"Una nuova sfida, con nuovi obiettivi e nuovi stimoli. Con la Roma ho raggiunto tutto, spero di far vivere a tutto il popolo nerazzurro qualcosa di speciale".

La società punta tantissimo su di te, che sensazioni provi?

"L'Inter mi ha cercato tanto, per me è stato un qualcosa di importante. Non pensavo di poter ricevere così tanta fiducia e non posso che ringraziare".

Quanta voglia c'è di misurarsi da subito in questa nuova avventura?

"Sono ancora carica, non vedo l'ora di rimettermi in gioco in questa nuova squadra con un nuovo progetto. Ci vorrà tempo, non sarà facile ma con tanto lavoro, volontà e sacrificio sono certa faremo qualcosa di importante".

Quali obiettivi ti poni a livello personale e di squadra?

"La qualificazione in Champions, magari un trofeo non mi dispiacerebbe. A livello personale poter dare tutto quello che ho, dimostrare di poter dare qualcosa di importante e riuscirci".

Cosa senti di dire ai tuoi nuovi tifosi?

"Ogni partita darò il massimo, cercheremo insieme di fare qualcosa di importante".