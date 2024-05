Traguardo importante, anche se dal retrogusto amaro, quello tagliato da Lisa Alborghetti. La capitana dell'Inter Women ha raggiunto quest'oggi le 100 presenze con la maglia nerazzurra nella partita persa per 4-2 contro il Sassuolo all'Arena Civica Gianni Brera. Queste le sue dichiarazioni nel dopopartita ai microfoni di Inter TV: "Mi dispiace avere questo umore, perché non sono mai felice per me stessa a scapito della squadra. Sono comunque entusiasta di avere raggiunto le 100 gare con l'Inter. Peccato che coincidano con una sconfitta, mi auguro però di giocarne altrettante".