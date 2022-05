"Sono state due settimane importanti in cui abbiamo potuto lavorare, non a differenza di altre settimane, perché siamo sempre concentrate sulla partita successiva. Siamo contente di quello che stiamo facendo". Così Lisa Alborghetti , intervistata da Inter TV , risponde sul finale di stagione della squadra di Rita Guarino, preparando tifosi e compagne al derby di sabato contro il Milan.

Sul Derby in programma:

"Sicuramente sarà una partita all’ultima sangue, al di là del derby, anche in ottica classifica è una buona opportunità. È sempre comunque una partita bella da giocare e non vediamo l’ora di farlo".