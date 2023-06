Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato oggi ai media spagnoli a margine della presentazione di 'Legends', un museo di reliquie calcistiche aperto recentemente nel centro di Madrid. È stata l'occasione perfetta per l'argentino per fugare ogni dubbio relativo al futuro di Lautaro Martinez: "È molto felice all'Inter - ha assicurato Pupi -. Non c'è nulla. Messi? Ha preso una decisione sportiva e familiare andando negli Stati Uniti. Voleva tranquillità e credo che sicuramente farà crescere molto la MLS", ha concluso.