All'uscita dall'incontro con gli studenti dell'Università Bicocca di Milano, intitolato 'Management del calcio: evoluzioni e sfide future', Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, si è soffermato brevemente con i cronisti presenti per rispondere alle loro domande: "Che lezione ha imparato l'Inter in questo avvio di stagione? Non si finisce mai di imparare, quindi è normale anche da questo punto di vista. Siamo in una fase interlocutoria. Diciamo che la squadra sta rispondendo bene, Inzaghi è molto bravo e sa gestire molto bene le partite. Anche nelle sfide difficili da sbloccare come quelle di ieri (contro il Frosinone, ndr) è emersa la compattezza, lo spirito di sacrificio, la voglia di arrivare agli obiettivi".

Poi la domanda inevitabile su Juve-Inter, la prima gara dopo la sosta: "Cosa è per me? Una gara di campionato che affronteremo con calma, il bello del campionato è la sua incertezza".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!