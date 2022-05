A margine della presentazione dell'evento 'Integration Heroes Match' del prossimo 23 maggio, Samuel Eto'o si sofferma anche a parlare in zona mista ai cronisti presenti. Parlando delle intenzioni alla base di questo progetto e raccontando cosa significa per lui tornare a giocare a Milano: "Per me è una grande gioia. Non pensavo di tornare a calcare questo campo bellissimo, però il calcio regala sempre belle sorprese. E questa sarà per me una bella sorpresa, così come per tanti altri. Mi ritroverò con tanti ex compagni e avversari che ho rivisto in altri luoghi ma non sui campi di calcio. Sarà un modo per ritrovarci e parlare la stessa lingua". Poi, il Re Leone lancia un appello: "Se c'è un giornalista che vuole giocare, può farlo: dal mio punto di vista, il calcio appartiene a tutto il mondo, di chi lo gioca come di chi lo commenta".