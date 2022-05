Tutto è partito da un sondaggio sul profilo Instagram di Arturo Vidal: Flamengo o Colo Colo? Una domanda posta dallo stesso centrocampista a cui in 24 ore hanno risposto a migliaia facendo vincere i brasiliani di misura (158.343 contro 150.346). A far notizia non è tanto il risultato, quando una frase riportata da Las Ultimas Noticias secondo cui da Milano il giocatore avrebbe sentenziato: "L'unica cosa che posso dire è che da qui me ne vado". Seguono, nell'articolo, una serie di considerazioni di giornalisti ed ex compagni di squadra riguardo alla sua stagione a quello che può ancora dare in futuro il calciatore. Vidal ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri fino a giugno 2023.