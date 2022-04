E' Matias Vecino l'uomo copertina del Match Day Programme dedicato a Inter-Verona. L'uruguaiano, come di consueto, ha raccontato le sue tre partite dal cuore, partendo - neanche a dirlo - da Lazio-Inter 2-3: "E' una di quelle gare che non scorderò mai perché ci ha permesso di andare in Champions. Una vittoria in rimonta chiusa con un mio gol di testa che ha acceso la festa finale", le parole del Mate. Prima di citare anche 'il momento unico e indimenticabile' vissuto il 26 marzo 2016 quando fece il suo esordio con la Nazionale maggiore uruguaiana sfidando il Brasile. Infine, il più antico amarcord, Central Español-Tacuarembo del 2010: "L'esordio tra i professionisti è stata una delle tappe più significative della mia carriera, ero poco più che maggiorenne".