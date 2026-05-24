Partita da mood estivo e da spensieratezza da vacanza anticipata quella dell’Inter di ieri a Bologna dove comunque non si è lasciata imporre con leggerezza il doppio svantaggio per 3-1 e ha rimontato concludendo la sua stagione con un 3-3 finale. La rocambolesca gara del Dall'Ara non ha lasciato particolari lodi né infamie: il migliore in campo è secondo la Gazzetta dello Sport Andy Diouf, premiato peraltro MVP di serata, il francese "contro Miranda inizia un po' così. Poi decide di decidere: accelera, palo, Pio-gol. E si riaccende: il 3-3 è scorticante". Sette in pagella per l’ex Lens. Voto analogo per Federico Dimarco, sette in pagella come i gol in campionato quest’anno con quello messo a segno ieri.

Sufficienza piena per i vari Bisseck, Carlos Augusto, Barella, Pio Esposito, e anche per i subentrati Bonny, Cocchi e Topalovic. Sufficienza sfiorata ma non raggiunta invece per De Vrij, Sucic, Zielinski, Lautaro e anche i subentrati Luis Henrique e Mkhitaryan: 5,5 per tutti loro. Sufficienza e mezzo per Chivu che “capisce che manca adrenalina e coi cambi finisce per edificare un pari con senso e contenuti”.

Sezione: Focus / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 08:28
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi