Partita da mood estivo e da spensieratezza da vacanza anticipata quella dell’Inter di ieri a Bologna dove comunque non si è lasciata imporre con leggerezza il doppio svantaggio per 3-1 e ha rimontato concludendo la sua stagione con un 3-3 finale. La rocambolesca gara del Dall'Ara non ha lasciato particolari lodi né infamie: il migliore in campo è secondo la Gazzetta dello Sport Andy Diouf, premiato peraltro MVP di serata, il francese "contro Miranda inizia un po' così. Poi decide di decidere: accelera, palo, Pio-gol. E si riaccende: il 3-3 è scorticante". Sette in pagella per l’ex Lens. Voto analogo per Federico Dimarco, sette in pagella come i gol in campionato quest’anno con quello messo a segno ieri.



Sufficienza piena per i vari Bisseck, Carlos Augusto, Barella, Pio Esposito, e anche per i subentrati Bonny, Cocchi e Topalovic. Sufficienza sfiorata ma non raggiunta invece per De Vrij, Sucic, Zielinski, Lautaro e anche i subentrati Luis Henrique e Mkhitaryan: 5,5 per tutti loro. Sufficienza e mezzo per Chivu che “capisce che manca adrenalina e coi cambi finisce per edificare un pari con senso e contenuti”.