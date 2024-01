Invitato in Qatar della Confederazione calcistica dell'Asia, Fabio Capello è stato intercettato dal portale Footballi.net, al quale ha parlato di Mehdi Taremi, destinato a diventare in estate un nuovo giocatore dell'Inter. Esprimendosi in termini positivi: "Non conosco molti giocatori iraniani, ma conosco bene Taremi. Ha tutti i fattori che vengono chiesti ad un attaccante ed è uno dei giocatori più completi del campionato portoghese. È un giocatore di prima classe", ha spiegato Capello.

L'ex ct della Nazionale inglese ha fatto anche un parallelo tra il giocatore del Porto e il suo compagno d'attacco della nazionale iraniana, Sardar Azmoun, che questa stagione è stato ceduto in prestito dal Bayer Leverkusen alla Roma, mettendo a segno un gol e un assist in 15 partite della squadra della Capitale. "Sono profili diversi, Azmoun gioca poco nella Roma e resta prevalentemente in panchina".

