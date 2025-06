Senza l'infortunato Ousmane Dembélé, Didier Deschamps, ct della Francia, ha deciso di schierare la Nazionale francese con un 4-2-3-1 nella finalina di Nations League contro la Germania. Match vinto 2-0 dai Galletti, che sono stati efficaci in attacco (Thuram ha giocato da ala sinistra, alle spalle di Mbappé con Cherki e Kolo Muani), ma dietro hanno dovuto ringraziare soprattutto Mike Maignan per il clean sheet. Come sottolineato dal tecnico dei transalpini in conferenza stampa: "È il famoso equilibrio. Preferirei vincere 5-4 che 1-0. Se abbiamo la palla, non ci sono problemi. Richiede correzioni, modifiche. Dipende dall'avversario che affronti. C'è questa capacità di giocare in quel modo. Non è una questione di essere più prudenti, ma di trovare il giusto equilibrio. Non sono sicuro al 100% sul fatto che continuerò a usare questo modulo. Dobbiamo proteggere la difesa, ma questo sistema mi è sembrato coerente. Possiamo segnare gol, abbiamo questa capacità. Maignan ci ha tenuti in partita".