La FIGC insiste per convincere Claudio Ranieri ad assumere l'incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana, ruolo vacante da domani sera, ovvero quando Luciano Spalletti lascerà gli azzurri dopo averli guidati nella partita contro la Moldavia. Nonostante il 'pressing' di Gabriele Gravina, Ranieri, pur lusingato dal corteggiamento, sarebbe orientato a dire no per tenere fede all'impegno preso con la Roma. Dopo il confronto odierno con Florent Ghisolfi e Gian Piero Gasperini, l'ex tecnico del Cagliari non ha esternato il desiderio di fare un passo indietro rispetto al progetto affidatogli dalla famiglia Friedkin. Lo riporta Sky Sport.