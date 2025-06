"Innanzitutto sono davvero grato di essere qui". Ha esordito così Luis Henrique ai microfoni di Inter.it, dove il brasiliano acquistato dal Marsiglia si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Sono molto felice e motivato di giocare in un grande club come questo, è un grande step in avanti della mia carriera e sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare a giocare, conoscere tutta la squadra e godere con loro di questa esperienza in questo grande club".

Quali sono le tue qualità migliori?

"La rapidità, la tecnica, il dribbling… Potrei dire che sono queste le mie qualità migliori".

Hai già dimostrato la tua forza mentale, qual è il segreto?

"Penso che la mia mentalità sia l'aspetto che ha cambiato tutto, ha giocato un ruolo in varie situazioni, ad esempio quando sono rientrato in Brasile per poi tornare in Francia, riprendendo a giocare e a rendere felici i tifosi. Credo che questo sia stato molto importante e ora ne sto raccogliendo i frutti, con il mio arrivo in un Club di questo livello".

Questa sarà la tua prima esperienza in Italia: cosa ti aspetti dalla Serie A?

"Conosco molto bene questo campionato fin da piccolo. Non vedo l'ora di giocarci, penso che questo campionato e questo Club mi aiuteranno a crescere".

C’è un legame speciale tra l’Inter e i giocatori brasiliani: tra di loro ce n’è qualcuno che ti ha particolarmente ispirato?

"Ci sono stati molti calciatori importanti per l'Inter, che hanno giocato qui e che sono di origine brasiliana. Anche io voglio fare la storia qui, come l'hanno fatta loro. Sarà un'avventura molto importante e penso che sarò molto felice".

Esordirai nella FIFA Club World Cup: cosa ti aspetti da questa tua prima esperienza con la maglia dell’Inter?

"Spero che potremo arrivare il più lontano possibile e che riusciremo a vincere questa competizione, che inizierà a breve e che sarà importante. Queste sono le mie aspettative".

