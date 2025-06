Arriverà nella giornata di lunedì la risoluzione del contratto tra Cristian Chivu e il Parma, atto propedeutico al passaggio del tecnico romeno all'Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Chivu è atteso nella sede del club emiliano fra due giorni per il saluto definitivo alla società con la quale ha iniziato la sua carriera da allenatore nel calcio professionistico e che gli ha permesso di fare il salto verso il club nerazzurro.

Sarà una giornata campale per Chivu, che non appena metterà la firma sul nuovo contratto biennale che lo riporterà all'Inter, dovrà mettersi subito al lavoro per iniziare la preparazione al Mondiale per Club, primo momento importante per la creazione del nuovo gruppo.

