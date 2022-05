Steven Zhang, presidente dell'Inter, si presenta per primo ai microfoni di Sport Mediaset per esprimere la propria gioia dopo la vittoria nella finale in Coppa Italia:

Questa è la reazione che si aspettava dalla squadra?

"Sono orgoglioso di guidare questa squadra, ogni giorno. Sono felice di camminare vicino ad un gruppo del genere, non solo dal punto di vista calcistico. Ringrazio lo staff e tutti gli uomini che hanno vissuto questa serata magica".