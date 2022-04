Da Imola, dove si è recato per assistere al Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula Uno, il presidente dell'Inter Steven Zhang commenta per Sky Sport la vittoria contro la Roma esprimendo tutto il suo giubilo. "Le emozioni? Sicuramente, ieri è stata una giornata fantastica. La squadra e l'allenatore hanno fatto un ottimo lavoro in questa stagione, faccio loro i complimenti. Adesso dobbiamo solo caricarci per il finale, chiudere gli occhi e restare concentrati, Nelle prossime settimane ogni giorno è importante e dobbiamo concentrarci per proseguire su questa strada. Lo Scudetto? Adesso non diciamo la parola, siamo concentrati e pensiamo a vincere la prossima gara con il Bologna".