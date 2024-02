Ancora un clean sheet per Yann Sommer, ormai sempre più primatista in Europa per numero di partite da imbattuto in questa stagione all'Inter. La 21esima partita senza gol subiti è quella di ieri contro l'Atletico Madrid vinta per 1-0 dai nerazzurri. Ma qual è il segreto di questa imperforabilità della squadra di Simone Inzaghi? Sommer lo spiega ai microfoni di BeIN Sports: "Un buon equilibrio tra attacco e difesa e una buona armonia in campo" dall'altro.

Guardando la condizione attuale dell'Inter, il portiere della Nazionale elvetica ha detto: "Certo è un piccolo vantaggio e c'è ancora molto da fare nella gara di ritorno, ma se difendi sempre bene e con tutta la qualità in squadra si possono sempre creare occasioni in attacco. Questo è ciò che fa una buona squadra".

