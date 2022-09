Milan Skriniar è protagonista di un'intervista a Dazn condotta da un ex interista, Borja Valero.

L'idolo Ronaldo

"Ronaldo era il mio idolo da bambino perché giocavo attaccante. Tutti i bambini quando iniziano pensano a segnare tanti gol, come faceva lui a livelli altissimi. Mi ricordo anche al Mondiale 2002 e si era fatto un taglio particolare e ho detto a mio padre di farmeli in quel modo. Ma facevo schifo quindi li ho tolti subito".

Io e Bastoni

"Stiamo ascoltando musica italiana che a me piace tantissimo. Vincevamo le partite e lo facevamo. Abbiamo sbagliato due partite e non lo abbiamo fatto. Poi abbiamo ripreso. In tanti lo vedevano e ci hanno chiesto. Magari è una cosa che non si vede da tutte le parti".

L'inizio difficile in questa stagione.

"La squadra o il mister non danno colpa solo ai difensori, la fase difensiva è di tutti, come quella offensiva. Ne abbiamo parlato, sappiamo come difensori che possiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto finora".

Il tatuaggio sul petto.

"Angelo e demonio insieme che si stringono la mano. Il significato è che serve equilibrio, non si deve essere troppo buoni perché la gente se ne approfitta e non devi essere troppo cattivo. Volevo farlo da tanto e l'ho fatto cinque anni fa".

Quanto ci hai messo a buttare giù la delusione per lo scudetto perso?

"C'era tanta delusione ma ci siamo detti che avevamo vinto due coppe. Speravamo che aver perso lo scudetto ci desse una motivazione in più per vincere. Sono arrivate le critiche perché dicevano che eravamo una squadra forte e dovevamo vincere per forza, non vogliamo ascoltarle perché ci fanno perdere solo energie. Il derby perso lo abbiamo dominato per 70'. Abbiamo perso anche contro il Sassuolo che era un'altra gara importante. C'è anche merito del Milan perché nelle ultime gare avevano impegni molto difficili e hanno sempre vinto. Non c'è solo demerito nostro".

Gli inizi a Genova.