Un primo tempo intenso ma senza troppi squilli, poi una ripresa a senso unico. L'Inter di Simone Inzaghi rompe gli argini, dispone a proprio piacimento di un Benfica spesso troppo allegro in difesa, crea azioni su azioni soprattutto con Lautaro Martinez che però dopo il poker di Salerno pare preda di un incantesimo e tra pali, traverse e miracoli di Anatolij Trubin non riesce mai a trovare la via della porta. Poco male, perché al minuto 62 la zampata dei tre punti la mette Marcus Thuram, bravo a convertire il pregevole assist di Denzel Dumfries per il fatidico vantaggio. L'Inter porta a casa col minimo risultato una partita che avrebbe dovuto chiudere col pallottoliere in mano, ma alla fine si porta a quattro punti in classifica nel girone D, assieme alla Real Sociedad.

IL TABELLINO

INTER-BENFICA 1-0

MARCATORE: 62' Thuram

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (72' 36 Darmian), 23 Barella (92' 14 Klaassen), 20 Calhanoglu (84' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (84' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (72' 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 31 Bisseck, 49 Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA: 1 Trubin; 6 Bah (22' 44 Araujo), 30 Otamendi, 5 Morato, 14 Bernat (80' 9 Cabral); 87 Joao Neves, 10 Kokcu (69' 22 Chiquinho); 11 Di Maria (80' 13 Jurasek), 8 Aursnes, 27 Rafa Silva (69' 33 Musa); 7 Neres.

In panchina: 24 Soares, 45 Kokubo, 17 Gonçalo Guedes, 19 Tengstedt, 20 Joao Mario, 47 Antunes, 61 Florentino.

Allenatore: Roger Schmidt.



Arbitro: Makkelie. Assistenti: Steegstra - De Vriese. Quarto ufficiale: Lindhout. VAR: Dieperink. Assistente VAR: Kajtazovic.

Note

Spettatori: 66.573. Incasso: 5.328.969 euro (inclusi servizi hospitality e parcheggi).

Ammoniti: Tengstedt (B), Lautaro Martinez (I), Barella (I), Dumfries (I), Asllani (I)

Cormer: 6-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

96' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAA!!! L'INTER DOPO UN SECONDO TEMPO DOMINATO SUPERA IL BENFICA 1-0 E VA A QUATTRO PUNTI NEL GIRONE!!

95' - Ammonito Asllani, il recupero prosegue.

94' - Lautaro ci prova ancora, ma stavolta è poco lucido e Trubin gli chiude la porta ancora.

93' - Corner Benfica, Joao Neves pur non essendo un marcantonio riesce a colpire di testa ma Sommer para in presa alta.

92' - Ultimi minuti per Klaassen, in campo al posto di Barella.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Benfica che ora spinge alla ricerca del pari, Inter che non riesce a uscire dai propri 22 metri.

87' - Per Lautaro è una maledizione: servito da Mkhitaryan, il Toro calcia a botta sicura trova la parata da fuoriclasse di Trubin.

84' - Carlos Augusto e Asllani prendono il posto di Dimarco e di un sofferente Calhanoglu.

83' - Proprio Cabral, servito da Neres, ha una buona occasione ma manda il pallone sul fondo.

80' - Altri due cambi per Schmidt. Fuori Di Maria, che lamenta problemi fisici: lo sostituisce Jurasek. Cabral entra al posto di Bernat.

78' - Di Maria parte in fuorigioco verso la porta di Sommer, Calhanoglu si rende protagonista di una chiusura da autentico campione.

78' - Dimarco prova a lanciare Lautaro, ma non c'è intesa e la palla finisce sul fondo.

74' - Miracolo di Otamendi. Errore incredibile del capitano del Benfica che poi rimedia clamorosamente su Lautaro che si era involato in avanti poi aveva scavalcato anche Trubin. Poco dopo, l'ucraino interviene di piede ancora sul Toro.

72' - Thuram si è accasciato all'improvviso tenendosi la testa, Inzaghi lo fa uscire: dentro Sanchez. In campo anche Darmian per Dumfries.

70' - Scontro Dumfries-Otamendi, giallo abbastanza gratuito di Makkelie per l'olandese.

69' - Fuori Rafa Silva e Kokcu, in campo Chiquinho e Musa nel Benfica.

68' - Nervi tesi a San Siro, ammonito anche Barella.

67' - Makkelie ammonisce Lautaro per l'intervento precedente, ma non interviene per sanzionare il colpo di Neres

66' - Calcio in faccia di Neres su Lautaro dopo fallo dell'argentino, il VAR avvisa Makkelie.

65' - Dimarco trova il gol del 2-0, ma la posizione di fuorigioco è palese.

64' - Mkhtiaryan parte lancia in resta e calcia da fuori, palla che finisce sul fondo.

IL GOL DI THURAM: Passaggio millimetrico di Dumfries su palla favolosa di Barella per Thuram che controlla bene in area e trafigge Trubin sul suo palo. Finalmente cade il muro lusitano, il VAR certifica la bontà della rete.

62' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMM!!!

61' - Stavolta è palo di Lautaro! Gran giocata di Barella, gran palla di Thuram per l'inserimento di Lautaro che a tu per tu con Trubin prende il legno.

59' - Affondo di Pavard, appoggio per Lautaro che peccando di egoismo calcia trovando un corner.

56' - Dimarco in mezzo, Otamendi tocca quel tanto che basta per impedire che il pallone arrivi a Thuram favorendo l'uscita di Trubin.

54' - Traversa di Lautaro Martinez! Tiro meraviglioso del Toro che prende in pieno il montante, poi Thuram e Barella non riescono nel tap-in.

53' - Bastoni entra in area e appoggia un pallone liftato in mezzo, Dumfries disturbato da Thuram colpisce male di testa mandando fuori.

52' - Spinge l'Inter sulla sinistra, Dimarco guadagna un corner.

51' - Flipper clamoroso in area Benfica, Aursnes libera ma l'Inter recupera.

49' - Rientra il Toro, con una smorfia che esplicita il dolore.

48' - Lautaro Martinez, cadendo su Bernat, si fa male a una mano e rimane a terra. Lo staff medico deve intervenire.

47' - Thuram si vede arrivare un pallone non colto da Lautaro, ma prima ancora che possa fare qualcosa Otamendi lo anticipa.

22.04 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.02 - Inter in campo, Benfica che se la prende comoda arrivando un po' dopo.

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Benfica a riposo sullo 0-0!

47' pt - Scontro Otamendi-Thuram, il francese resta a terra dolorante ma Makkelie non fischia fallo. La palla era lontana ma il capitano biancorosso va giù pesante sull'attaccante nerazzurro...

46' pt - Barella si immola sul tiro di Kokcu, ma anche qui un fuorigioco precedente rende inutile l'azione.

46' pt - Due minuti di recupero, Sommer esce e blocca in due tempi un corner.

45' - L'Inter rischia un nuovo harakiri su rimessa del Benfica, Mkhitaryan evita guai chiudendo su Silva.

43' - Trubin respinge bene la conclusione potente di Barella, bel tiro del centrocampista ma altrettanto importante la risposta dell'ex Shakhtar.

41' - Grandissima parata di Sommer su un tiro di Rafa Silva, ma era tutto comunque vano per il fuorigioco di Aursnes.

40' - Gran recupero di Mkhitaryan, Lautaro si spinge in avanti, salta Morato ma poi perde il controllo del pallone.

36' - Dimarco mette in mezzo per Acerbi che in tuffo di testa manda alto, ma era in fuorigioco.

35' - Ritmo altissimo, Lautaro guadagna un fallo nella metà campo offensiva. Makkelie ammonisce un panchinaro del Benfica per proteste, nello specifico Tengstedt.

33' - Bella chiusura di Pavard a negare il pallone a Neres, Barella non riesce però a evitare la rimessa.

29' - Dimarco colpisce in pieno la barriera, azione che sfuma con Benfica che riparte e guadagna un corner per l'intervento di Barella su Neres. Si lamentano in tre, alla fine il guardalinee cambia tutto e dà rimessa all'Inter. Neres e tutta la panchina avversaria reclamavano il rigore.

28' - Thuram si lancia in avanti su errore di Kokcu, viene atterrato al limite dell'area ma la palla finisce a Mkhitaryan che sapientemente decide di far morire l'azione a ridosso della linea laterale col pallone tra i piedi invitando Makkelie a fischiare la punizione.

27' - Altra buona uscita dell'Inter, cross di Dimarco sul quale Barella viene anticipato da Morato.

24' - Calhanoglu guida una ripartenza cinque contro quattro, poi però calcia dalla distanza col sinistro senza impegnare Trubin.

22' - Ufficializzato il cambio, dentro il prodotto del vivaio Encarnado.

22' - Si scalda in fretta e furia Araujo, pronto a rilevare Bah.

21' - Problemi per Bah che resta a terra. Dimarco si sincera delle sue condizioni.

20' - Bastoni si spinge in mediana, poi il suo lancio per un compagno risulta troppo profondo e termina fuori.

18' - Altra occasione da due passi fallita da Dumfries: campanile in area dopo intervento di Morato su Thuram, l'olandese calcia di controbalzo spedendo in curva.

17' - Fallo netto su Calhanoglu, Makkelie non vede l'azione e non interviene.

16' - Barella atterrato da Morato a ridosso dell'area, Makkelie non fa un plisse e non segnala fallo.

14' - Di Maria cerca il gol alla Palanca dalla bandierina del corner, palla che scheggia la traversa.

13' - Sommer con un gran guizzo ad andare giù sul pallone chiude la porta a Aursnes pronto a punire una dormita difensiva.

11' - Dumfries! Calhanoglu raccoglie un pallone perso da Lautaro, mette in area dove Thuram spizza e l'olandese di testa solo davanti a Trubin manda fuori.

9' - Controllo di palla difficoltoso di Mkhitaryan, sfuma un contropiede per l'Inter.

8' - L'Inter riparte in avanti dopo un rimpallo favorevole su Lautaro, Thuram serve male Barella il cui cross finisce sul fondo.

7' - Palleggio insistito del Benfica a ridosso dell'area, tiro ribattuto da Bastoni.

4' - Grande uscita dell'Inter, Pavard serve Dumfries bravo a mettere in area dove però nessuno di tre giocatori, ultimo dei quali Mkhitaryan, riesce a ribadire in rete.

3' - David Neres spinge il Benfica in avanti, Sommer esce e blocca un cross da sinistra.

2' - Di fisico, Bastoni riesce a chiudere la strada a David Neres. Ovazione di San Siro.

21.00 - Sarà del il calcio d'inizio del match: PARTITI! Anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin in tribuna

20.59 - I connazionali Lautaro e Otamendi davanti a Makkelie per il sorteggio.

20.56 - Inter e Benfica entrano in campo. La Curva Nord esibisce la solita, splendida coreografia.

20.54 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Sono 65mila circa gli spettatori presenti.

20.48 - Terminato il riscaldamento, fra poco sarà kick-off a San Siro.

