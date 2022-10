Arriva una proposta concreta di salvataggio dello stadio Giuseppe Meazza direttamente sul tavolo del sindaco di Milano Giuseppe Sala: è quella di ASM Global, una società internazionale che organizza eventi di spettacolo in tutto il mondo e gestisce direttamente centinaia di stadi nei cinque continenti, si è offerta di occuparsi in prima persona dello storico ed iconico stadio milanese. In una lettera, pubblicata da Sport Mediaset, diretta al sindaco Sala, la ASM Global chiede di incontrare l’amministrazione comunale per trovare una soluzione che consenta di non abbattere San Siro ma “ammodernarlo ed evitare al contempo al Comune di Milano la gestione diretta dell’impianto".