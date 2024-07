"Il tema sicurezza è molto delicato, per noi lo sarà ancor di più perché avverranno su due città distinte; allo stesso modo credo che in Italia noi si abbia ampie garanzie da questo punto di vista". Parola di Beppe Sala, sindaco di Milano, raggiunto dai Alanews a margine dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi, dove sono al via le Olimpiadi: "Mi ricorda molto Expo, quando alla vigilia c’era molta confusione ma poi tutti erano felici di iniziare. Quell’evento lo gestii ma lo conquistò la sindaca Moratti, Milano-Cortina sarà invece una doppia soddisfazione".

Per il primo cittadino del capoluogo lombardo è impossibile non spendere due parole sul tema stadio, con il restyling di San Siro che continua a restare un'ipotesi: "Milan e Inter continuano a lavorare sulle rispettive alternative, ma io difendo San Siro e resto positivo: non si può andare troppo oltre, i prossimi 2-3 mesi saranno decisivi".

