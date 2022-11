Al gol di pura fortuna di Charalampos Lykogiannis, antichi spettri tornavano a farsi ancora più minacciosi. Ma l'Inter questa volta decide di mettersi il costume da acchiappafantasmi e travolge il malcapitato Bologna sotto sei gol. La pennellata di Edin Dzeko scuote completamente i nerazzurri che da lì in poi non lasciano scampo ai felsinei, che devono raccogliere il pallone dal sacco per altre cinque volte. Sugli scudi Federico Dimarco, autore di una doppietta. Inter che con questo successo si riporta a meno tre dal Milan fermato a Cremona.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 6-1

MARCATORI: 22' Lykogiannis (B), 26' Dzeko (I), 36', 48' Dimarco (I), 42' Lautaro Martinez (I), 59' Calhanoglu (I, rig.), 76' Gosens (I)

NTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (61' 12 Bellanova), 23 Barella (74' 5 Gagliardini), 20 Calhanoglu (74' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (61' 8 Gosens); 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez (61' 77 Brozovic).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 14 Asllani, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa,.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA: 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumi (46' 4 Sosa), 22 Lykogiannis; 30 Schouten, 17 Medel (46' 6 Moro), 19 Ferguson (61' 21 Soriano); 7 Orsolini, 9 Arnautovic (61' 11 Zirkzee), 99 Barrow (74' 55 Vignato).

In panchina: 1 Bardi, 23 Bagnolini, 8 Dominguez, 10 Sansone, 20 Aebischer, 29 De Silvestri, 33 Kasius, 50 Cambiaso.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Vivenzi - Zingarelli. Quarto uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Note

Spettatori: 69.312

Ammoniti: Arnautovic (B), Lucumì (B), Lautaro Martinez (I), Medel (B), Orsolini (B)

Corner: 4-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 2'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-BOLOGNA

92' - FINISCE QUI! PRESTAZIONE ROBOANTE DELL'INTER CHE SUPERA IL BOLOGNA CON UN SECCO 6-1!

90' - Bellanova con una mossa alla Dumfries prova ad arrivare sul cross di Gosens, palla deviata in corner.

88' - Due minuti di recupero.

87' - Gosens arriva su un tentativo di spazzata di un difensore del Bologna, palla che si impenna e viene controllata da Skorupski.

84' - Palo di Asllani! Giocata sopraffina dell'albanese che viene fermato dal legno. Dzeko prova il tap-in colpendo male la palla, ma il bosniaco è in fuorigioco.

84' - Conclusione dalla distanza del Bologna, palla fuori. Ora l'Inter controlla il pallone in totale relax.

IL GOL DI GOSENS: Azione innescata da Brozovic, bravo a pennellare per Dzeko. Il bosniaco mette in mezzo lì dove Gosens si fionda per correggere in porta e scrivere il sesto gol nel tabellino.

76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! ROOOOOOOOOOOOOOBIIIIIIIIIIIIIINNNN GOOOOOOOOOOOOOOSEEEEEEEEEEEEENSSSSSSSSSS!!!

74' - Altri cambi: Vignato per Barrow nel Bologna, Asllani e Gagliardini rilevano Calhanoglu e Barella.

73' - Cross di Orsolini, Skriniar fa impennare la palla di testa poi è lotta tra Zirkzee e Bellanova vinta dall'ex Anderlecht.

70' - Lancio di Barella troppo profondo per Dzeko, che però ringrazia.

68' - Onana riceve palla da Bellanova e poi si diverte in un dribbling su Zirkzee.

65' - Lykogiannis ci prova su punizione, pallone alto.

61' - Nel Bologna Soriano e Zirkzee rilevano Arnautovic e Ferguson. Cambi anche nell'Inter: Bellanova per Dumfries, Brozovic per Lautaro e Gosens per Dimarco.

59' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!!

58' - Colombo va all'on field review. Sosa però ha la faccia di chi sa di averla fatta grossa... E infatti il fischietto comasco dà rigore e lo ammonisce.

57' - Dzeko colpisce trovando un intervento di mani di Sosa, Colombo concede il corner ma Mazzoleni sta lavorando.

57' - Lautaro riesce a mettere palla per Dumfries, che a tu per tu con Skorupski calcia sul polacco.

56' - Ancora Bologna minaccioso, tiro di Barrow in area respinto.

55' - Troppo lezioso Lautaro che perde palla, Ferguson serve Arnautovic che liberissimo calcia debolmente. Onana para.

54' - Orsolini perde palla e affossa Bastoni con una spaccata in ritardo, giallo sacrosanto.

54' - Ferguson spaventa! Lo scozzese entra in area sul cross di Barrow e di testa manda fuori di un nulla.

53' - Dimarco è in trance agonistica, prova la conclusione spettacolo da posizione angolata ma Skorupski è attento.

52' - Altro strappo dell'Inter con Dzeko, che poi appoggia per Mkhitaryan che perde l'attimo per la battuta ma guadagna un corner.

IL GOL DI DIMARCO: Controllo perfetto dell'esterno nerazzurro nella corsia opposta alla sua, dribbling a mandare Sosa al bar e tiro di sinistro pieno di effetto che si infila in buca d'angolo. La panchina nerazzurra, Cordaz e Brozovic in particolare, accolgono la prodezza del compagno con sorrisi e ironia.

48' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

47' - Traversa di Dzeko! Dumfries scappa via sulla destra e mette in area un pallone che il bosniaco stampa sul montante.

----

21.53 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.52 - Le squadre rientrano in campo. Nel Bologna Sosa rileva Lucumì, Moro entra al posto di Medel.