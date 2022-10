Si chiude con un pari prezioso contro l'ex capolista Frosinone (Juve ora prima in classifica dopo il 2-1 al Cesena) la settimana più positiva della stagione dell'Inter Primavera. Dopo la prima vittoria in campionato a spese della Fiorentina di sabato scorso e l'accesso ai playoff di Youth League conquistato a metà settimana battendo 4-2 il Viktoria Plzen, il terzo risultato utile consecutivo in sette giorni dei campioni d'Italia arriva al termine di una partita da tripla in schedina: sì, perché i ciociari, chiuso un primo tempo in totale controllo grazie al doppio vantaggio nel punteggio e a livello di uomini (espulso Bonavita al 46'), si fanno trovare impreparati dall'inserimento a fari spenti di Andersen che trasforma un rigore in movimento in avvio di ripresa. Neanche il tempo di esultare e gli ospiti rimettono la testa davanti dopo 3' grazie alla giocata personale di Selvini. Alla quale non può che rispondere Iliev, l'uomo del momento in casa Inter: è il suo tiro da fuori area a fissare definitivamente il risultato sul 2-2. Anche perché l'intervento solido di Palmisani nega il tris a Valentin Carboni a 4' giri d'orologio dal 90'. Sarebbe stato un premio troppo grande per un'Inter che, con i suoi limiti, ha dimostrato di essere viva, al contrario di quello che dice il terzultimo posto in classifica.

RIVIVI LIVE DI INTER-FROSINONE 2-2

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti'! L'Inter Primavera ferma la capolista Frosinone: in dieci uomini da fine primo tempo, i nerazzurri strappano un 2-2 prezioso in rimonta grazie al solito Iliev, al sesto gol in 7 giorni.

94' - Selvini tenta una rovesciata a effetto in area: palla fuori.

92' - Il traversone di Ferrieri finisce tra i guantoni di Botis.

90' - Iliev atterrato da Afi Ayoub vicino al lato corto dell'area di rigore, l'arbitro fa inspiegabilmente correre il gioco. Intanto viene svelato il recupero: 4'.

88' - Il pari non basta a nessuno, Inter e Frosinone proveranno a conquistare i tre punti fino alla fine.

87' - Kamate e Ferrieri, i due ultimi entrati, sono protagonisti dell'ultima azione: l'interista entra in dribbling in area, il giocatore del Frosinone lo ferma col brivido.

86' - Chivu urla 'io non mi lamento mai' dopo aver preso il cartellino giallo.

85' - E' stata l'ultima azione di Carboni, sostituito da Kamate. Rosati per Ferrieri nel Frosinone.

84' - PALMISANI SI SUPERA SU CARBONI! L'argentino si mette in proprio, promuove l'azione e la conclude dopo una combinazione con Andersen in area: il portiere del Frosinone ci mette il guantone.

81' - Finale ad altissima tensione a Interello: 2-2 il risultato, Inter sempre in 10 vs 11 da fine primo tempo.

80' - Due cambi nelle fila del Frosinone: dentro Voncina e Afi Ayoub.

79' - ILIEV PESCA IL JOLLY, L'INTER TROVA IL PAREGGIO! Serviva la giocata del singolo, non poteva che farla il bulgaro, l'uomo del momento tra i nerazzurri: la sua conclusione dalla distanza coglie di sorpresa Palmisani, non proprio irreprensibile nella circostanza.

78' - Pera troppo irruento: ammonito al primo fallo commesso.

77' - Iliev! Colpo di testa in controtempo del bulgaro: palla sopra la traversa.

76' - Doppia carambola sul tiro piazzato di Carboni: corner per l'Inter.

74' - Andersen finisce nell'elenco dei cattivi dell'arbitro: gioco pericoloso del danese ai danni di Cangianiello.

73' - CHE BRIVIDO PER IL FROSINONE! Liscio di Palmisani sul retropassaggio di Maura: la palla danza in area e finisce di poco vicino al palo. Quasi gol dell'Inter.

72' - Il tiro di Iliev sbatte contro la barriera!

71' - Gorgone non vuole correre rischi: Peres richiamato in panchina, al suo posto Pera. Fuori anche Fontanarosa, costretto ad alzare bandiera bianca: dentro Perin.

70' - Fontanarosa perde vistosamente sangue, cortesia del precedente intervento di Peres, col quale ora va faccia a faccia.

69' - Fontanarosa è il giocatore più pericoloso dell'Inter: qui conquista un fallo prendendo una manata da Peres, già ammonito.

67' - Martini spinge irregolarmente Rosati: i giocatori interisti, anche quelli freschi, arrivano sempre in ritardo. Pesa l'espulsione rimediata da Bonavita a fine primo tempo.

66' - Peres esagera col pressing colpendo, sullo slancio, il piede di Botis una volta che questo si era già liberato del pallone. Giallo sacrosanto per il 24 degli ospiti.

65' - Bracaglia muove la rete, ma è quella esterna. Il Frosinone, dopo il fuoriprogramma del gol di Andersen, sta facendo valere la superiorità numerica.

64' - L'arbitro invita Chivu a rimanere nella sua area tecnica prima di segnalare con la bomboletta il punto di battuta della punizione concessa al Frosinone.

63' - Malinteso Andersen-Zanotti: il passaggio nello spazio vuoto del danese scivola in rimessa laterale, mentre Zanotti si aspettava la palla tra i piedi.

61' - Ci prova ancora Selvini! Conclusione molto meno accurata della precedente: Botis ringrazia.

59' - Due contromosse di Chivu: Grygar ed Esposito richiamati in panchina, dentro Curatolo e Martini.

56' - SELVINI RIPORTA IN VANTAGGIO IL FROSINONE! Gli ospiti rimettono subito la testa davanti, tre minuti dopo l'1-1 d Andersen: Bruno appoggia per Selvini che, ai bordi dell'area interista, si inventa un dribbling per saltare secco Guercio prima di disegnare un mancino a giro imparabile per Botis.

54' - Primo gol in stagione per Andersen, che diventa il nono marcatore dei nerazzurri in tutte le competizioni.

53' - PAREGGIA L'INTER, HA SEGNATO ANDERSEN! In dieci, grazie alla caparbietà di Fontanarosa, i nerazzurri trovano l'1-1: azione insistita del difensore nerazzurro che vince un contrasto vicino alla linea di fondo, la palla diventa buona per Iliev che fa battere un rigore a porta a vuota al danese.

52' - Kamensek-Pahic ed Esposito si strattonano a vicenda, l'arbitro premia il difensore.

51' - Bracaglia si tiene la coscia sinistra, toccata involontariamente dai tacchetti di Carboni.

49' - Kamensek-Pahic si complica la vita vicino alla linea laterale, Esposito è lesto a scippargli il pallone prima di costringerlo a commettere fallo. Manca un giallo per il giocatore del Frosinone, come fa notare all'arbitro Valentin Carboni.

48' - Bruno fa ostruzione fermando la corsa di Fontanarosa: si riparte con una punizione in favore dell'Inter a centrocampo.

46' - Un cambio per parte all'intervallo: Gorgone inserisce Maura per Maestrelli, Chivu sceglie Andersen al posto di Pelamatti

14.07 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Frosinone Primavera!

13.50 - In 45' minuti il Frosinone Primavera fa capire ai più distratti perché si trova in cima alla classifica dopo dieci giornate. Ne fa le spese l'Inter, che nel primo tempo di Interello non è riuscita a a nascondere i difetti che l'hanno accompagnata nei primi due mesi della stagione, mascherati tra sabato e mercoledì da due vittorie ugualmente importanti tra campionato e Coppa. I ciociari dettano i ritmi e hanno le occasioni migliori, a partire dal secondo minuto quando Selvini chiama al primo intervento Botis. Otto minuti più in là, Cangianiello 10' manca misteriosamente il colpo di testa a un metro dalla porta, errore cancellato dalla meraviglia che esce dal piede di Condello al quarto d'ora. Il 2-0 ospite non arriva solo perché la traversa ferma il colpo di testa a colpo sicuro di Kamensek-Pahic e Milazzo trova la respinta del portiere greco. Ci pensa, allora, Bonavita a regalare il doppio vantaggio alla squadra di Gorgone, immateriale a livello di punteggio, ma concreto sul piano del gioco: il centrocampista nerazzurro commette un errore imperdonabile rimediando il secondo giallo per un fallo di frustazione su Cangianiello.

48' - Duplice fischio di Claudio Panettella, finisce qui il primo tempo di Inter-Frosinone Primavera! Nerazzurri sotto di un gol e di un uomo all'intervallo: la punizione di Condello fa la differenza in favore dei ciociari, che potranno giocare un tempo intero in 11 vs 10 dopo l'espulsione rimediata da Bonavita sul gong.

46' - INTER IN DIECI, ESPULSO BONAVITA! Secondo cartellino giallo rimediato dal 15 nerazzurro, un secondo prima del gong di fine primo tempo: brutta l'entrata su Cangianiello. Ingenuità imperdonabile del centrocampista di Chivu.

46' - Carboni si incaponisce con la palla al piede e deraglia contro un difensore avversario. L'arbitro fa bene a far proseguire l'azione.

45' - Assegnato 1' di recupero.

44' - Esposito insegue generosamente Maestrelli per indurlo all'errore, ma finisce per franargli addosso: fischio contro l'attacco.

44' - Frosinone un po' scarico in questa fase, lo si nota al fatto che per due volte ha deciso di ricorrere a un lancio lungo per innescare gli attaccanti.