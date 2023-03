Passato in prestito alla Salernitana durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, Lorenzo Pirola non ha mai smesso di sognare un ritorno all'Inter, club nel quale è cresciuto e che detiene ancora la proprietà del suo cartellino: "Per me l'Inter è famiglia e sogno, lì ho passato 5 anni della mia carriera dall’U14 fino alla prima squadra, spero un giorno di poterci tornare giocando da protagonista - ha raccontato il difensore centrale a Otto Channel -. Conte mi fece esordire contro la Spal, mi diede un premio per il lavoro che stavo facendo. Sapevo che sarebbe stato difficile rimanere in pianta stabile lì, ho conquistato la Serie A sul campo al Monza e ora sono qui a Salerno".