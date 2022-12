C'è Ivan Perisic seduto in conferenza stampa al fianco del ct croato Dalic per presentare la semifinale del Mondiale contro l'Argentina. "È una sensazione meravigliosa entrare per la seconda volta nelle semifinali del Mondiale - esordisc e Ivan il Terribile -. Difficile paragonare questa semifinale con quella del Mondiale in Russia. Se facciamo del nostro meglio, non ci saranno problemi. Avete visto fin dove è arrivato il Marocco, anche se molti non erano soddisfatti della nostra prima partita. Dobbiamo aiutare la difesa. Non abbiamo un piano particolare, dobbiamo fare del nostro meglio dal primo all'ultimo minuto".

L'ex Inter pone poi l'accento sul suo apporto alla causa croata: "Né un gol né un assist sono così importanti per me. Sono qui al servizio della squadra e farò quello che mi chiederà il mister". Perisic tocca poi anche l'argomento Lautaro Martinez, suo ex compagno ai tempi dell'Inter: "Non ho sentito Lautaro in questi giorni, ci siamo sentiti nella fase a gironi. So che si divertono a giocare in nazionale, non vedono l'ora di salire sull'aereo e andare a giocare. Faremo tutti del nostro meglio e spero in una buona partita".

