Cristian Stellini, vice di Antonio Conte al Napoli, se la prende un po' con la malasorte dopo il pareggio interno col Parma, terzo consecutivo per i partenopei. Queste le sue parole a DAZN: "Cosa ci è mancato? Un pizzico di fortuna, gli episodi dentro l'area sono stati tanti ma non abbiamo avuto il rimpallo giusto o la condizione giusta. Nel primo tempo è mancato un pizzico di qualità nei passaggi e velocità per arrivare più spesso al cross. Il Parma si è difeso bene, è mancata anche un pizzico di energia. È da tempo che giochiamo con gli stessi interpreti, capita che quando giochi tante partite ravvicinate viene meno la lucidità, serve tempo per recuperare energie mentali e fisiche. Si è visto nel primo tempo, nella ripresa abbiamo da tutto creando di più ma non siamo stati fortunati".

Stellini recrimina per l'episodio del gol annullato a Scott McTominay: "Dobbiamo trovare il momento giusto per colpirle, oggi secondo me non siamo stati nemmeno fortunati negli episodi, abbiamo questa sfortuna con il VAR, un centimetro di là o una maglia tirata, non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla".