Dopo Inter-Lecce, Beppe Bergomi ha avuto modo di dialogare con il match winner Francesco Pio Esposito, non mancando di fargli i complimenti per come si è calato in una realtà come quella nerazzurra: "Mi piace la tua maturità, quando rilasci le interviste dici sempre le cose giuste, con semplicità - le parole dello Zio a Sky Sport -. Ho sempre pensato che un giocatore della sua stazza potesse fare più fatica a entrare a partita in corsa, invece è stato decisivo con Pisa, Atalanta e Lecce. Mi piace la tua mentalità. Reclami più spazio o l'Inter è più importante di tutto?