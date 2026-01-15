Dopo Inter-Lecce, Beppe Bergomi ha avuto modo di dialogare con il match winner Francesco Pio Esposito, non mancando di fargli i complimenti per come si è calato in una realtà come quella nerazzurra: "Mi piace la tua maturità, quando rilasci le interviste dici sempre le cose giuste, con semplicità - le parole dello Zio a Sky Sport -. Ho sempre pensato che un giocatore della sua stazza potesse fare più fatica a entrare a partita in corsa, invece è stato decisivo con Pisa, Atalanta e Lecce. Mi piace la tua mentalità. Reclami più spazio o l'Inter è più importante di tutto?

Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 14:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
