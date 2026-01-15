"Con il punto sarebbe stata una serata quasi perfetta. Peccato perché l'avevamo preparata benissimo nei minimi dettagli, siamo stati molto coraggiosi. Abbiamo fatto una grande partita, anche se potevamo gestire meglio il pallone sul piano tecnico per fare male all'Inter. Peccato per il gol preso nei minuti finali perché ti ammazza, torniamo a casa con zero punti e un po' di amarezza". Così Riccardo Sottil, commentando per Sportmediaset la sconfitta di misura subita dal Lecce sul campo dell'Inter.