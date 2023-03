Intervista a Leggo per l'ex presidente dell' Inter , Massimo Moratti . Dopo il ko di La Spezia, Moratti parla di "difficoltà già viste. Una squadra non concentrata che, dopo una prestazione importante, non riesce a mantenere quella necessaria organizzazione per vincere la partita".

Nota di demerito in particolare per Lukaku. "E' fuori condizione, è ancora lentissimo", dice Moratti, ma il problema è generale. "Speriamo non sia malattia (ride, ndr), altrimenti è un momento di crisi. Il rendimento casa-trasferta? Psicologicamente è qualcosa di strano. Non penso sia perché non c’è il pubblico a favore. Forse tatticamente non troviamo la strategia giusta".

Su Inzaghi, Moratti afferma: "Un allenatore le ha sempre tutte le responsabilità, quando vince e quando perde. In questo caso ha perso e quindi deve subire gli strali di stampa, pubblico e così via. Mi sembra un allenatore che in campo lasci liberi i giocatori di esibire le loro doti. Deve ancora dimostrare di saper tenere concentrata la squadra con continuità. Il Porto? Non sarà una partita facile, al di là dell’augurio che l’Inter giochi bene questa partita importante. Il Porto è forte, bisognerà stare attentissimi".