Nel pre-partita di DAZN, in casa Inter ha parlato l'ad Beppe Marotta: "Ritengo che siamo ancora in una fase interlocutoria, è importante la continuità delle prestazioni positive. Stasera è una partita difficile, dobbiamo onorarla comportandosi nel migliore dei modi. Arnautovic? Speriamo che l'infortunio sia breve, non prenderemo nessuno. Inzaghi è molto bravo nelle situazioni di emergenza ad individuare il sostituto. Siamo un gioco di squadra collettivo e sappiamo come sopperire alle assenze".

Frattesi e Pinamonti, è bello far affari con Carnevali? Chi ci ha guadagnato?

"Spero entrambi, perché al di là dello scambio monetario, sono due società dimensionate in modo diverso, ma che puntano a obiettivi chiari. Pinamonti e Frattesi mirano a condizionare positivamente il percorso delle due squadre".